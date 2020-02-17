Sn. Ersin Tatar, bize ulaşan bilgilere göre, geçtiğimiz gün yapılan Maraş toplantısı ile ilgili ortağınızın onayı alınmamış. İnşallah bu hükümette çatlağa neden olmaz…

Sn. Kudret Özersay, seçim çalışmaları bağlamında ziyaretlerinizde elde ettiğiniz izlenimler herhalde moralinizi düzeltmiştir. Zira fikirlerinizi benimseyen kişiler gün geçtikçe artıyor…

Sn. Ali Pilli, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne yaptığı ziyarette yaptığı açıklama en çok sizi mutlu etti herhalde. Zira aylardır yeni bir hastane yapımı için kaynak arıyordunuz…

Sn. Dursun Oğuz, arpa fiyatlarında yeniden indirime gedilmesinin sebebi nedir? Acaba TÜK’ün çiftçiden aldığı arpaların stoklarda eritilememesi mi? Yoksa hayvancıya bir sübvansiyon mu olarak değerlendirmek lazım…

Sn. Ahmet Boran, Nisan ayındaki Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığını açıklayan ilk kişi olmanıza rağmen medyada gündeme bile gelmiyorsunuz. Mesarya bölgesinde yoğun propaganda çalışmalarınıza karşın gündeme gelmemeniz şaşırtıcı…

Sn. Mehmet Ekin Vaiz, eşiniz Gülçin hanımın ıspanak isyanı yapması nedeniyle sizi kınıyoruz. Evde pişen ıspanağı yemeyen erkek güçlü erkek olamaz…