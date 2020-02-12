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Sn. Kudret Özersay, hükümet ortağınız Ersin Bey’in İngiltere’ye gidip temaslarda bulunması dikkat çekici. Son üç ay içinde ikinci kez İngiltere’ye gidip oradaki Kıbrıslı vatandaşlarla buluşması Kıbrıslı Türklere ne kadar değer verdiğinizi gösteriyor sanırım.

Sn. Ünal Üstel, bu aralar sesiniz soluğunuz çıkmıyor. Hayırdır, turizm sektöründe yeni atılımlar için herhalde yoğun bir çalışma içindesiniz. Kolay gelsin.

Sn. Hasan Taçoy, petrol fiyatlarında son bir ay içerisinde yaklaşık yüzde 15’lik olmasına karşın ülkemizde petrol fiyatları hiç değişmedi. Petrol fiyatlarına zam olmayacağını söylediniz ama indirim olmayacağını söylememiştiniz.

Sn. Olgun Amcaoğlu, kamuda çalışma saatlerine uyulması konusunda dairelere bir denetim yapılması şart. Zira saat 16.00’da biten mesai saati saat 15.30 olmuş.

Sn. İrfan Günsel, 20 Şubat’ta piyasaya sunulacak ilk yerli otomobil Günsel’in ikinci modelini de tanıtacak olmanız, bu işe ne kadar önem verdiğinizi gösteriyor. Yolunuz açık olsun.

Sn. Turgay Deniz, Ticaret Odası olarak Türkiye ile Mali-Ekonomik İşbirliği anlaşmasının bir an önce yapılması konusunda uyarınız yerinde. Zira ülkede ekonomik çarkların dönmesi için taze para akışı şart.

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