Sn. Kudret Özersay, kamudaki eşitsizliğin ortadan kalkması için adım attığınızı söylediniz. Keşke kamu ile özel sektör arasındaki eşitsizliği kaldırmak için de asgari ücrette iyileştirme yapılsaydı.

Sn. Faiz Sucuoğlu, dün belirlenen yeni asgari ücret özel sektör çalışanlarının büyük tepkisine neden oldu. Şu anki piyasada yapılan 174 liralık zam ile 2 kilo et alınmıyor.

Sn. Dursun Oğuz, Haspolat’taki arpa ambarlarında personel azlığı nedeniyle mevcut personelin işleri oldukça yoğun oldukları için isyan noktasındaymış. Acaba buralara istihdam yapmayı planlıyor musunuz?

Sn. Ayşegül Baybars, İmar Planı ile ilgili olarak Müteahhitler Birliği’nin yaptığı eylemde, esas sizin olaya müdahil olmanız gerekirken, saf dışı kalmanız dikkat çekti.

Sn. Kemal Köseoğlu, Yeni Boğaziçi takımının yeniden 1. Lig’e dönmesi herhalde sizi çok mutlu etti. Ancak şampiyonluk maçında tribünlerde seyirci olmaması köyünüzde eski ruhun kalmadığını gösteriyor. Bunun için yeniden toparlanmanız şart.

Sn. Ali Alioğlu, ülkede soğuk havanın etkili olduğu bugünlerde don olayı nedeniyle narenciye ürünleri de zarar gördü mü? Yoksa üreticiler gerekli tedbirleri alarak zararı azaltmayı başardılar mı?