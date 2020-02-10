Sn. Mustafa Akıncı, cumartesi günü gündeme bomba gibi düşen İngiliz gazetesine verdiğiniz röportaj sonrası başta Türkiye’den size yönelik yapılan sert eleştirilere siz soğukkanlı davranarak üslubunuzu bozmadan cevap vermeniz takdir topladı.

Sn. Ersin Tatar, üreterek ayakta kalabileceğimizi her zaman dile getiriyorsunuz. Üretime son olarak en güzel örnek herhalde Günsel otomobili olacak. Acaba bu aracın üretimi için devlet olarak nasıl bir destek veriyorsunuz?

Sn. Faiz Sucuoğlu, soğuk havaya rağmen Açık Pazara gidip vatandaş ve esnafla konuşmuşsunuz. Pazarda sizin en çok dikkatinizi çeken ne oldu? Bu arada herhalde bol bol c vitamini aldınız…

Sn. Mustafa Zurnacılar, Yeni Boğaziçi Belediye başkanı olarak dün şampiyonluğunu ilan eden Yeni Boğaziçi takımının maçında gözler hep sizi aramış. Hayırdır hasta mısınız?

Sn. Biray Deliceırmak, son zamanlarda sol görüşlüler arasındaki çekişmenin sona ermesi için deveye girmeniz şart olmuş. Barış gücü gibi hareket etmenizde fayda var…

Sn. Veli Esendağlı, takımınız Girne Halk Evi’nin 2. devreyle birlikte başladığı yükseliş İskele’deki Gençler Birliği deplasmanında da devam etti. Ancak takımınızın son dakikada yediği kırmızı kart moralleri bozmuş olsa gerek…