Mesajınız var

Sn. Ersin Tatar, Başbakanlık binasının önü eylemcilerle doldu. Hali hazırda, CAS çalışanları, asgari ücretliler ve son olarak da müteahhitler eyleme başladı. Allah kolaylık versin.

Sn. Hasan Taçoy, dün Mağusa bölgesinde yaşanan trafo patlaması sonucunda birçok bölge elektriksiz kalırken, Elektrik Kurumu çalışanlarının üstün çabaları sonucunda elektrik kesintisi giderilerek vatandaşı bu soğuk günlerde mağdur etmemişler.

Sn. Ayşegül Baybars, dün Müteahhitler Birliği’nin yaptığı eylemleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu konuda sizin Bakanlık olarak sunduğunuz İmar Planı ile aynı fikirleri mi taşıyorlar?

Sn. Ünal Üstel, son zamanlarda yaşanan uçak kazları insanların uçakla seyahatlerinde korkulu anlar yaşamalarına neden oluyor. Acaba bu turizm sektörüne nasıl yansıyacak? İnşallah olumsuz olmaz diyelim.

Sn. Mert Özdağ, son günlerde kendinizi yine yağlı boya tablo resim yapmaya vermişsiniz. Herhalde rahatlamak için bu yolu seçiyorsunuz. Ancak oldukça güzel eserler ortaya çıkmakta.

Sn. Niyazi Nizam, futbol hakemlerine gerek sosyal medyadan gerekse fiziki saldırılara Futbol Federasyonu kayıtsız kalmıyor. Oldukça ağır cezalarla anında cezalandırıyor. Demek ki hakem camiası el üstünde tutuluyor.