Sn. Mustafa Akıncı, dün itibariyle siz de yeniden Cumhurbaşkanlığı yarışına gireceğinizi duyurdunuz. Yolunuz açık olsun. Ancak bu sefer solun bölünmesi nedeniyle işiniz zor olacak.

Sn. Hasan Taçoy, vatandaş Ocak ayına ait elektrik faturasını görünce adeta çılgına döndü. Zira soğuk geçen Ocak ayında özellikle akşam saatlerinde havanın soğumasıyla devreye giren klima ve elektrikli sobalar nedeniyle faturalar ikiye katlandı. Keşke bu soğuk günlerde fiyatları düşürseydiniz.

Sn. Ayşegül Baybars, sanırız Bakanlık döneminizde en kalabalık eylemi bugün görebilirsiniz. Zira Müteahhitler Birliği üyeleri Lefkoşa’ya kalabalık geleceğe benziyor.

Sn. Dursun Oğuz, ülkeye karkas et ithali için verilen yetki sonrası acaba ithal et ne zaman gelecek? Zira yüksek fiyatlar nedeniyle vatandaş et yiyemez olduğu için kasaplar da satış yapamamaktan yana dertli.

Sn. Halil Akbıçak, et fiyatları nedeniyle satışlarınızda oldukça fazla bir düşüş olduğu gözlemleniyor. Kasaplar Birliği Başkanı olarak önceki gün Mustafa Naimoğluları’nın açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Sn. Halil Kasım, Serdarlı Belediyesi olarak Gönendere köyüne yeni ağıllar bölgesi kazandırılması için havara toprak taşıma ve düzeltme işlemini tamamlamışsınız. Hadi hayırlısı diyelim. İnşallah bu köyümüzde hayvanlarını dışarıya taşımayı başarır.