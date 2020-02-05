Sn. Dursun Oğuz, Tarım Bakanlığı olarak TÜK’e ülkeye et ithali yapması için yetkilendirmeniz sonrasında Hayvancılar Birliği sizinle yaptığı görüşmede bazı öneriler sundu. Acaba bu konuda bir adım atılacak mı?

Sn. Faiz Sucuoğlu, artık yeni asgari ücretin belirlenmesi için elinizi masaya vurmanız gerek. Zira asgari ücretlinin maaşı hayat pahalılığı nedeniyle adeta eline almadan kayboluyor.

Sn. Tolga Atakan, Ercan Havalimanı ve sınır kapılarına kurulan termal kameralar çalıştırılamıyor yönünde haberler konuşuluyor. Bu sıkıntının aşılması için kısa bir sürede eğitim verilerek devlet memurları görevlendirmek zor mu?

Sn. Mustafa Naimoğluları, ülkedeki kırmızı et fiyatlarının birileri tarafından bilinçli olarak yükseltildiğinden yana iddiada bulundunuz. Bu birilerini keşke kamuoyuyla paylaşsaydınız.

Sn. Mehmet Harmancı, dün katıldığınız bir programda Lefkoşa’da kalan 196 vatandaşa bir belediye personeli düştüğünü söylediniz. Acaba dünyada bu sayı nedir?

Sn. Hüseyin Ekmekçi, geçtiğimiz gün oynanan Trabzonspor – Fenerbahçe maçını fanatik Fenerbahçeli Ali Çomunoğlu ile izlemişsiniz. Maç sonrası Ali beyin yüz ifadesi nasıldı? Herhalde üzüntüden ağlayacak gibi bakıyordu.