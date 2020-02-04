Sn. Hasan Taçoy, dünya piyasalarında petrol fiyatları varil başına 55 dolarlara kadar geriledi. Acaba bu gerileme ülkemizde de gerçekleşecek mi? Yoksa şu an için bunu yapmak söz konusu değil mi?

Sn. Ünal Üstel, dünyada görülen Korona virüsü salgını acaba turizme nasıl etki yapacak? Sanki bu ülkemiz turizmine olumlu etki yapacakmış gibi. Siz ne düşünüyorsunuz acaba?

Sn. Ayşegül Baybars, vatandaşlık konusunda yaz aylarındaki başvuru yoğunluğunun azalması herhalde sizi de biraz olsun rahatlatmış olacak. Şimdilerde bu yoğunluğun azalmasının sebebi ne olabilir? Bu arada şu an ülke nüfusu nedir? Herhalde 500 bini bulduk.

Sn. Olgun Amcaoğlu, Ocak ayında piyasaya 500 milyon TL’nin zerinde para akışı olmasına karşın piyasada bir canlılık olmamasının sebebi nedir? Hayat pahalılığının artması herhalde vatandaşı harcama yapma konusunda korkutuyor.

Sn. Cevdet Alptürk, ralli sezonun ilk yarışında yine kürsünün ilk sırasında yer aldınız. Eskilerin bir sözü var ‘nasıl başlarsa öyle gider diye’ herhalde bu sizin için de geçerli. Bol şanslar.

Sn. Mustafa Zurnacılar, köyünüz Yeni Boğaziçi’nin BTM Ligi’nden 1. Lig’e dönmesi için artık bir maça ihtiyacı kaldı. Belediye olarak kulübe her zaman destek olduğunuzu biliyoruz. Ancak tribünlere seyirci çekmek için bir şeyler yapmanız şart.