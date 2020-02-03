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Mesajınız Var

Sn. Ersin Tatar, dün Mesarya bölgesi takımlarından Dörtyol’un Yalova ile oynadığı maçın ikinci yarısında tribünlerde yerinizi almışsınız. Ancak beklediğiniz ilgiyi görememişsiniz. Eee maçın heyecanından halk sizinle ilgilenemedi tabii…

Sn. Ali Pilli, olası bir Korona virüsü vakasına karşın karantina için acaba hangi hastane kullanılacak belirlendi mi? Bu arada Güney Kıbrıs’la işbirliği mutlaka gündeme gelmeli…

Sn. Faiz Sucuoğlu, özel sektör çalışanlarında aylık 200 TL katkı yapılması için alınan karar halk arasında memnuniyetle karşılandı. Umarız bu karar sözde kalmayıp uygulamaya geçer…

Sn. Tufan Erhürman, sizinde K.Kaymaklılı olduğunuzu öğrendik. Zira küçükken minik ve yıldız takımlarında Kaymaklı formasını terletmenizden dolayı Forest ruhunu taşıyormuşsunuz…

Sn. Gülşah Sanver Manavoğlu, futbol takımlarının yüzde 80’nin yabancı futbolculardan oluştuğunu söylemeniz biraz tuhaf kaçtı. Zira ülkemizde her takım en fazla üç yabancı oynatabiliyor…

Sn. Akay Aşina, K.Kaymaklı camiasına yeni bir tesis kazandırarak geleceğe yatırım yapmışsınız. Bunun karşılığını takımınız da galibiyetle süsledi. Hayırlısı olsun diyelim…

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