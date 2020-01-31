Sn. Ayşegül Baybars, Lefkoşa’nın en eski yerleşim yeri olan Surlariçi’nin ülke insanımızın gözbebeği olduğunu söylediniz. Ancak bizce bu söylem 80’li yıllar için geçerli bir söylemdi.

Sn. Nazım Çavuşoğlu, ilk ve orta dereceli okullarda bugün karne heyecanı ile birlikte yarı yıl tatili başlıyor. Acaba bu yarı yıl tatili için Eğitim Bakanı olarak çocuklarımıza ne tavsiye edersiniz?

Sn. Tolga Atakan, Çalışma Bakanlığı’na ait Yerel İşgücünü Destekleme Fonu’nda biriken paranın 15 milyonu Lefkoşa çevre yolunun yapımı için kullanma için Bakanlar Kurulu’nda uzlaşıya varılmış. Haydi hayırlısı.

Sn. Mehmet Harmancı, Lefkoşa’nın Stratejik Planı Çalıştayı inşallah gelecek yıllar için önemli bir yön gösterici olur. Zira gerek şehirler gerekse ülkeler artık uzun dönemlik planlamalarla yönetiliyor.

Sn. Sanlı Çoban, gönül verdiğiniz Gönyeli takımı bu sezon ki üçüncü teknik direktörüyle yola devam ediyor. Sizce bu değişiklik işe yarayacak mı? Hayırlısı olsun diyelim.

Sn. Sefa Karahasan, Gazeteciler Konseyi yönetim kurulu olarak Ankara’da önemli temaslar yapmışsınız. Görüşmelerinizin Kuzey Kıbrıs’a yansımaları nasıl olacak?