Sn. Ersin Tatar, geçtiğimiz akşam Lefke’de partililerinizle bir araya geldiğiniz toplantıda iki elinizle yaptığınız işaret dikkatlerden kaçmadı. Bu işareti yıllar önce merhum bir siyasi parti başkanı kullanıyordu sanırız.

Sn. Ali Pilli, dün katıldığınız bir Tv programında olası bir Korona Virüsü salgınına kaşı hazır olduğumuzu ifade ettiniz. Acaba bu virüsün ilacını ülkemizde mi üretiyoruz da bilgimiz mi yok?

Sn. Tolga Atakan, Değirmenlik Belediyesi ile yapmış olduğunuz protokolü keşke diğer belediyelerle de yapabilseniz değil mi? İnşallah yeni belediyeler yasası ile bu olur ve Bakanlığınızın yükü biraz hafifler.

Sn. Fikri Ataoğlu, Serdar Denktaş’ın Cumhurbaşkanlığı seçimi için aday olmaması sonrasında gözler partinizin tavrının ne olacağına çevrildi. Allah kolaylık versin.

Sn. Erdal Onurhan, Kıb-Tek için açılan iki ayrı münhal sınavının iptal edilme sebepleri gerçekten de çok düşündürücü. Bu konuda kurum içinde bir soruşturma da yapılması şart bizce.

Sn. Ali Baturay, gazeteciliğe sizin sayenizde başlayan ve yıllarca beraber çalıştığınız Hüseyin Ekmekçi ile yeniden aynı çatı altında çalışmaya başlamanız çok güzel. Hadi hayırlısı olsun diyelim.