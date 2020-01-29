Sn. Olgun Amcaoğlu, bugün sigorta emeklilerine Cuma günü ise kamu çalışanlarına yapılacak maaş ödemeleri zamlı olacak. Acaba bu zamlarla Maliye bütçesine ne kadar külfet getirecek?

Sn. Faiz Sucuoğlu, Ocak ayının son günlerine gelmemize karşın halen asgari ücretin yenisi belirlenemedi. Bugün ödemeye başlanacak olan emekli ve memur maaşları zamlı olacak, ancak özel sektör yine zam alamayacak gibi.

Sn. Kudret Özersay, İngiltere temaslarınız kapsamında yabancı basına da röportajlar vermeyi ihmal etmiyorsunuz. Bu röportajlar umarız dikkatle okunur.

Sn. Serdar Denktaş, yaptığınız değerlendirmeler sonucunda Cumhurbaşkanlığı adaylığı düşüncenizden vazgeçmişsiniz. Yerinde bir karar oldu. Zira şu anki oy potansiyeliniz yüzde 10’lara gelmiyor.

Sn. Cemil Karzaoğlu, son günlerde hava sıcaklıklarının düşmesiyle vatandaşlar odun sobalarıyla ısınmak için ağaç katletmeye başlamış. Anlaşılan Orman Dairesi olarak daha sıkı denetimler yapmalısınız.

Sn. Hasan Öztaş, Geçitkale Belediyesi olarak bölgeniz için yaptığınız çalışmalar takdire şayan. İnşallah bölgeniz için duyduğunuz endişe kısa zamanda sona erer.