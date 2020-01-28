Sn. Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanlığına adaylığınız ile ilgili kararı Şubat ayı başında vereceğinizi açıkladınız. Ancak birçok bölgede seçim ofisleriniz için bina kiralamışsınız diye duyduk.

Sn. Faiz Sucuoğlu, dün Meclis’ten onaylanan Sosyal Sigortalar affı inşallah özel sektör çalışanları için faydalı olacak. Bu arada bu affın süresi ne zamana kadar sürecek?

Sn. Kudret Özersay, ağır ağır seçim çalışmalarına başladığınıza göre Bakanlık çalışmalarına ara vereceksiniz herhalde. Ancak bu aralar Türkiye ile Rum Yönetimi arasındaki MEB gerilimi sizi oldukça zorlayacak gibi.

Sn. Duygu Uzun, geçtiğimiz gün İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın Maraş bölgesine yaptığı ziyarette onunla yan yana görüldünüz. Anlaşılan Mağusa bölgesi sizden soruluyor.

Sn. Hüseyin Çavuş Kelle, ekinlerinizin gerek yabani ot gerekse haşerelere karşı ilaçlanması için çalışmalara hız vermişsiniz. Bu arada çiftçiler acaba 2019 yılının doğrudan gelir desteği primlerini ne zaman alacaklar?

Sn. Sadık Özbilgehan, sezonun ikinci devresi başlarken, hakemlerin hataları oldukça fazla konuşulmaya başlandı. Bu hataların minimuma inmesi hem hakem camiası için hem de kulüpler adına iyi olacak. Allah kolaylık versin.