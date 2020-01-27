Sn. Ersin Tatar, artık seçim yarışına başladığınıza göre, rakiplerinizle başa baş mücadele etmek amacıyla her eleştiriye göğüs germeniz gerekecek. Bu nedenle şimdiden size kolay gelsin.

Sn. Tolga Atakan, Türkiye’de meydana gelen son deprem bir kez daha gösterdi ki AFAD ekibi iyi olan ülkeler bu gibi depremlerden en az kayıpla kurtuluyor. Bu nedenle ülkemizde de AFAD ekiplerine önem vermek gerek herhalde.

Sn. Nazım Çavuşoğlu, İskele bölgesi milletvekili ve Eğitim Bakanı olmanız nedeniyle İskele Bekirpaşa Lisesi’nin yıllardır beklediği ayrı kolej binası için artık temelin atılması bekleniyor. Acaba durum ne?

Sn. Erhan Arıklı, geçtiğimiz günlerde yapılan Casino İşletmecileri Birliği toplantısında dile getirdiğiniz koalisyonun yeni ortağı söyleminiz konusunda acaba bir yerlerden işaret mi aldınız diye düşünmemek elde değil.

Sn. Tufan Erhürman, seçim çalışmaları nasıl gidiyor? Gittiğiniz yerlerde vatandaşların sıcak ilgisiyle karşılaşıyormuşsunuz. Bu sıcak ilginin ne kadarının sandığa yansıyacağınızı düşünüyorsunuz?

Sn. Koral Bozkurt, takımınız Mağusa Türk Gücü’nün ikinci devrenin ilk maçında konuk olduğu Türk Ocağı karşısında net bir galibiyet alması şampiyonluk yolunda ne kadar iddialı olduğunuzu gösterdi. Bol şanslar diliyoruz.