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Sn. Ersin Tatar, ülkemizde yaşayan yabancı uyruklu kişilerin yaşadıkları emlak mağduriyeti konusunda adım atmanız çok önemli bir gelişme. İnşallah en kısa sürede çözüm yolunu bulur ve mağduriyetlerini bitirirsiniz.

Sn. Hasan Taçoy, Türkiye’den kablo ile elektrik getirilmesi konusunda karalı olduğunuzu açıkladınız. Acaba bu konuda siz mi kararlısınız yoksa Türkiye mi?

Sn. Ayşegül Baybars, geçtiğimiz gün yaptığınız bölge ziyareti sırasında baş dönmesi şikayetiyle acilen hastaneye kaldırmanız sonrasında vertigo olduğunuz konuşuluyor. Büyük geçmiş olsun. İstirahat etmenizde fayda var.

Sn. Nazım Çavuşoğlu, ülke genelindeki okullarda, özellikle de ilkokullarda çocukların büyük çoğunluğunun grip nedeniyle okullarına gidemediği belirtiliyor. Acaba tatili erkene almak mı gerekiyor?

Sn. Sırdaş Kaptanoğlu, anlaşılan Gençlik Gücü’nün son transferlerin maliyetini China Bazaar olarak Mazhar İkbaal karşılayacak. Hadi hayırlısı olsun.

Sn. Hasan Sapsızoğlu, Cimnastik Federasyonu olarak üye kulüp sayısını 15’e çıkarıp, 2000 bin sporcuya ulaşmanız çok önemli bir hedef. İnşallah bu hedefi kısa zamanda tutturacaksınız.

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