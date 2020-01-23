Sn. Mustafa Akıncı, Meclis’ten oybirliği ile geçen yeni Av Yasası’nı geri göndermeniz birçok çevreci sivil toplum örgütünün tepkisine neden oldu. Keşke Kuşkor’un talebini göz ardı ederek imzalasaydınız.

Sn. Ayşegül Baybars, Mağusa – İskele – Yeni Boğaziçi 2. Emirnamesi için yürütmeyi durdurma kararı alınması sonrasında acaba Bakanlık olarak ne yapmayı planlıyorsunuz? Bu konu gün geçtikçe içinden çıkılmaz bir hal almaya başladı…

Sn. Ali Pilli, Bakanlığınız bünyesinde faaliyete geçirdiğiniz uyuşturucuyla mücadele merkezi AMATEM inşallah ülkemize faydalı olacaktır. Allah kolaylık versin…

Sn. Erhan Arıklı, Cumhurbaşkanlığı adaylığınızı açıklamanız sonrasında yaptığınız konuşmada, seçilmeniz durumunda Rum yönetimiyle görüşmek için masaya oturmayacağınızı söylediniz. Acaba bunun nedeni ne olabilir?

Sn. Erhan Keser, yeni Av Yasası’nın Cumhurbaşkanı tarafından geri gönderilmesi başta Avcılık Federasyonu olmak üzere birçok dernek tarafından eleştirildi. Bu arada yağışlar nedeniyle her tarafta otların büyümesi av hayvanlarının üremesini artıracak herhalde…

Sn. Aytaç Karavezirler, sezonun ilk devresinde gol yükünüzü çeken yabancı futbolcuların ikisinin de ani bir kararla takımdan ayrılması dikkat çekti. Acaba Cihangir’in yükselişini kabullenemeyen birilerinin oyunu mu bunlar?