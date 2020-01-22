Sn. Mustafa Akıncı, Meclis tarafından onaylanan yeni av yasasını Cumhurbaşkanlığı olarak Meclis’e iade etmişsiniz. İnşallah eksikliğini gördüğünüz konu dikkate alınır.

Sn. Ersin Tatar, dün akşam itibarıyla Cumhurbaşkanlığı seçimlerine start vermiş oldunuz. Güzelyurt bölgesinden başlayarak bir gövde gösterisi yaptınız. Zira bu bölge patinizin en güçlü olduğu yerlerden biri değil mi? Hadi hayırlısı.

Sn. Faiz Sucuoğlu, açlık grevinde olan eski CAS çalışanlarının durumuyla ilgili bir çözüm çalışması yapılacak mı? Zira bu insanların kış gününde açlık grevine başlamaları hiç mi vicdanınızı rahatsız etmiyor diye soranlar var.

Sn. Hasan Taçoy, tüp gaz fiyatlarına gaz tedarikçisi şirketlerin bir hafta içinde iki kez zam yapması vatandaşı kızdırdı. Acaba bu konuda Enerji Bakanlığı olarak müdahale etme şansınız yok mu?

Sn. Halil Orun, İskele’nin kullandığı lakaplarla ilgili yapılan röportajlarda sizi de zamanlardan sonra ekranlarda gördük. Ancak göbeği büyütmüşsünüz. Emeklilik sizi rahatlatmış herhalde.

Sn. Koral Bozkurt, takımınızın ikinci yarı öncesinde birçok forvete sahip olması nedeniyle bazı futbolcuları kiralamak için dost takımlara teklifler yapmışsınız. Anlaşılan boşa maaş vermek istemiyorsunuz.