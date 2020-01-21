Sn. Nazım Çavuşoğlu, aldığımız duyumlara göre, yeni eğitim yılında bazı bölgelerde okul sayısını artırmak için çalışmaları hızlandırmışsınız. Özellikle orta eğitim alanında İskele bölgesi bu konuda öncelikli olacak herhalde.

Sn. Tolga Atakan, kış ayları öncesinde bazı yollarda yapılan iyileştirme çalışmaları boşa gitmişe benziyor. Zira bu yollarda yeni çukurlar oluştuğu bildiriliyor.

Sn. Ersan Saner, partiniz UBP’nin Cumhurbaşkanı adayı olarak Başbakan Ersin Tatar’ı göstermesi sonrasında açıklanan ankette ilk turda seçimin bitmeyeceği görülüyor. Hadi hayırlısı diyelim.

Sn. Erhan Arıklı, Gezici Araştırma şirketinin yapmış olduğu son ankette partinizin oyu yine çok aşağılarda görünüyor. Acaba bu şirketin yaptırdığı anketler kasıtlı mı olarak partinizin oy oranını aşağıda gösteriyor?

Sn. Bülent Dizdarlı, Çetinkaya Spor Kulübü’ne gerek sporcu gerekse yönetici olarak uzun yıllar hizmet etmiş Özkan Debbağ’ın ani vefatı sizi de üzmüş. Kendisine Allah’tan rahmet sizlere de başsağlığı dikiyoruz.

Sn. Biray Deliceırmak, takımınız Gönyeli’nin ligin ikinci devresinde ligde kalması adına transferlere hız vermişsiniz. Herhalde Turan hocanın isteği doğrultusunda birkaç transfer daha yapılacak.