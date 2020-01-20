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Mesajınız Var

Sn. Ersin Tatar, geçtiğimiz gün Sarayönü’ndeki parti merkezinizde yapılan toplantı sonrasında oy birliği ile Cumhurbaşkanlığına aday olmanız sonrasında tüm partililerle birlikte bunu kamuoyuna açıklamanız, tam bir gövde gösterisi oldu. Yolunuz açık olsun…

Sn. Kudret Özersay, Doğu Akdeniz’de Güney Kıbrıs’ın her adımına cevap niteliğindeki Türkiye’nin adımları AB’yi endişelendiriyor anlaşılan. Sizce bundan sonra bir sıcak olay yaşanabilir mi?

Sn. Tolga Atakan, Ercan Havalimanı’ndaki pisttin bir bölümünde görülen tahribatın büyütülerek THY’nin uçuşlarını durduracağı yönünde haberlerin yayınlanması acaba kasıtlı mı?

Sn. Teberrüken Uluçay, geçtiğimiz günlerde PGM Müdürü Süleymen Manavoğlu’yla yaptığınız görüşmede Manavoğlu’nun bir an önce yürürlüğe girmesini talep ettiği yasa önerileri nelerdir? Herhalde kadroların doldurulması için yeni bir yasa isteniyor…

Sn. Nidai Güngördü, Girne Belediyesi’nin yeni hizmet binası hayırlı olsun. 30 milyon TL’ye mal olan binanın kendi öz kaynaklarınızdan bitirilmesi çok önemli bir olay. Demek ki belediyeler iyi idare edilişe yatırım da yapabilirmiş…

Sn. Ali Çetin Amcaoğlu, 45 yıl önceki Kıbrıs Barış Kupası anısına Trabzon’a  yapılan ziyaret herhalde başta siz olmak üzere tüm kafileyi hem heyecanlandırdı hem de duygulandırdı. Trabzonluların misafirperverliği nasıldı?

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