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Sn. Ersin Tatar, bu gidişle Cumhurbaşkanlığı adaylığı için en son açıklamayı yapacak olan parti UBP olacak gibi. Ama her işin güzeli hızlı olanı değil zamanında yapılanıdır unutmamak gerek.

Sn. Dursun Oğuz, dün TÜK’e yaptığınız arpa fiyatlarındaki indirim önerinizin sebebi nedir? Acaba stokları azaltmak için mi? Yoksa hayvancının maliyetlerini düşürmek için mi?

Sn. Faiz Sucuoğlu, geride kalan 2019 yılın son aylarında yürürlüğe giren kayıt dışı çalışanların kayıt altına alınması çalışmasında başvuruların durumu ne? Herhalde beklentiler karşılanıyor.

Sn. Erhan Arıklı, partiniz YDP’nin kısa sürede Meclise girmesi sonrasında büyümesini sürdürmesi, sizi Cumhurbaşkanlığı adaylığı için cesaretlendirmiş olsa gerek. Adaylığınız hayırlısı olsun.

Sn. Hüseyin Cantürk, bu sezonun yarısını geride bırakmamıza karşın henüz bir takım çalıştırmamış olmanız, artık teklifleri ince eleyip sık dokuduğunuzu gösteriyor. İyi dinlenmeler.

Sn. Ahmet Latif, Akdoğan Belediyesi olarak gerek eğitim, gerekse kültürel ve sportif etkinliklerde bölgenizdeki okullara destek vermeye devam ediyormuşsunuz. Gelecek gençlerindir değil mi?

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