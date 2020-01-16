Sn. Ersin Tatar, dün UBP olarak siyasal partilere başlattığınız istişare toplantılarında acaba erken seçim mi yoksa yeni bir hükümet formülü mü görüşüldü?

Sn. Tolga Atakan, Lefkoşa-Girne anayolunda korkuluk takılması için ihaleye çıkılması kararı çok yerinde bir karar. İnşallah başka bir can daha bu yolda hayatını kaybetmeden korkuluklar takılır.

Sn. Olgun Amcaoğlu, dün sosyal medyadan aldığımız haberlere göre bir kaza geçirmeniz sonucunda evinizde istirahat ediyormuşsunuz. Büyük geçmiş olsun diyelim. En kısa zamanda ayağa kalkmanız dileğiyle.

Sn. Ali Pilli, dünyada bir numaralı çikolata ürünleri üreticisi Nutella ürünlerinin kanserojen madde içerdiği gerekçesiyle birçok ülkede raflardan kaldırıldığı iddia ediliyor. Bu konuda bir bilginiz var mı?

Sn. Sibel Siber, sosyal medyada Cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylığınız konuşuluyor. Bu konuda sizin niyetiniz var mı? Yoksa şu an ki ortamda adaylığı pek mi düşünmüyor musunuz?

Sn. Hüseyin Çavuş Kelle, Mesarya bölgesindeki birçok çiftçinin son iki yıldır yaşadığı sel suyu mağduriyeti konusunda Çiftçiler Birliği olarak ilgili bakanlık veya daireyle bir görüşme yaptınız mı? Bu arada on binlerce balya çiftçinin elinde kaldı. Bu balyaları ithal için bir çalışma yapmak gerek.