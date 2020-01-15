Sn. Hasan Taçoy, dün Meclis’te yaptığınız konuşmada elektrik ve akaryakıta zammı düşünmediğinizi açıkladınız. Acaba bu ne kadar süre daha devam edecek? Bu arada gaz fiyatlarında zam olayı yürürlüğe konulmadı mı?

Sn. Ali Pilli, bölgeniz olan Güzelyurt’taki yeni hastanenin inşaatının yarım kalması nedeniyle burası fuhuş ve uyuşturucu yuvası olduğu yönünde iddialar var. İnşallah bu inşaat kısa sürede tamamlanıp hizmete açılır.

Sn. Dursun Oğuz, son yağmurlar sonrası Mesarya bölgesinde birçok çiftçinin tarlalarını dereler basmış. Hatta bazı yerlerde tarlalarda balıklar yüzüyor. Acaba bu çiftçilerin mağduriyeti karşılanacak mı?

Sn. Faiz Sucuoğlu, Ocak ayının 15’ine geldiğimiz bugünlerde halen asgari ücretin belirlenmemiş olması nedeniyle gerek devlette çalışan işçi kesim gerekse özel sektör çalışanları isyan noktasında. Bu konuya bir el atmanızda fayda var.

Sn. Tufan Erhürman, aldığımız duyumlara göre, cumhurbaşkanlığı seçimi için başladığınız ziyaretlerde oldukça iyi tepkiler alıyormuşsunuz. Kolay gelsin diyelim.

Sn. Hasan Öztaş, Geçitkale Belediyesi olarak çalışmalarınız nasıl gidiyor? Yeni yılda yeni projeler için start veriyorsunuz diye duyduk.