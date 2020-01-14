Sn. Mustafa Akıncı, siyasal partilerin adaylarını belirlemeye çalışmaya başladığı bugünlerde sizin gezilerinize hız verdiğiniz dikkatlerden kaçmıyor. Bu sizin için bir avantaj gibi görünüyor.

Sn. Ersin Tatar, imzalamadığınız İmar Planı’nın yeniden tadil edilmesi süreci, umarız ortağınızla hükümeti bozmanıza neden olmaz. Bu konuda kısa sürede bir planın uygulamaya girmesi bizce şart.

Sn. Kudret Özersay, partinizdeki başkanlık görevini bırakarak Cumhurbaşkanlığı’na aday olmanız önemli bir adım. Ancak neden partinizin adayı değil de bağımsız aday oldunuz onu anlamak zor.

Sn. Ünal Üstel, turizm gelirlerini yukarıya çıkarmak için seferberlik ruhu içinde özel sektörle adım atacağınızı ifade ettiniz. İnşallah, bunu gerçekleştirirsiniz. Zira ülkenin gelirlerini artırmak ancak turizmle başarılabilir.

Sn. Aytaç Karavezirler, takımınızın Antalya kampının son üç gününe siz de katıldınız ve futbolculara destek verdiniz. Bu arada yöneticiniz Kamber Kurt ile Antalya’daki spor tesislerini gezerek incelemelerde bulunmuşsunuz. En çok nereyi beğendiniz?

Sn. Nezihi Beyaz, Antalya seminerinin ardından dün de uzak doğu ülkelerine geziye çıkmışsınız. İyi tatiller. Anlaşılan artık kendinizi gezmelere veriyorsunuz.