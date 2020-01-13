Sn. Ersin Tatar, İmar Planı’na karşı çıkmanız, kamuoyunda farklı yorumlara neden oldu. Özellikle ortağınızın Cumhurbaşkanlığı adaylığı nedeniyle böyle bir adım attığınız iddia edildi.

Sn. Ayşegül Baybars, Başbakan Tatar’ın İmar Planı’nı onaylamaması nedeniyle yeniden sil baştan mı bir süreç olacak? Yoksa bazı düzeltmelerle sorun aşılır mı dersiniz?

Sn. Ersan Saner, Cumhurbaşkanlığı seçimi için yaklaşık 4 ay kalmasına karşın partinizden henüz net bir karar olmaması siyasi kulislerde farklı yorumlanmaya başlandı. Acaba partiniz aday göstermeyecek mi? Kolay gelsin.

Sn. Dursun Oğuz, ülkemize Türkiye’den gelen suyun deniz içinde taşınan borularında yaşanan çatlak için çalışmalar ne zaman başlayacak acaba? Bu arada bu suyun akışının durması ülkede su sıkıntısı yaşatır mı?

Sn. Dimağ Çağıner, Acapulco Hotel olarak devreye soktuğunuz futbol antrenman sahası ve tesisiyle oldukça büyük bir eksikliği giderdiniz. İnşallah bundan sonraki zamanlarda Türkiye ve Avrupa takımlarını da ülkeye getirebilirsiniz.

Sn. Hasan Küçük, Türkiye’ye her gittiğinizde havalimanına girişlerde yaşadığınız sıkıntı bu yıl yine başınıza gelmiş. Acaba isminizi mi değiştirmeniz gerekecek?