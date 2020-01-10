Sn. Ersin Tatar, hem siz hem de ortağınızın birlikte Ankara’ya gidecek olmanız dikkat çekti. Acaba konu Cumhurbaşkanlığı seçimi mi yoksa ekonomik konular mı?

Sn. Kudret Özersay, cumhurbaşkanlığı adaylığınız hayırlısı olsun. Beklenen bir açıklamaydı. Ancak bu seçimler sanki 5 yıl öncekine göre daha farklı olacak gibi.

Sn. Dursun Oğuz, dünyada değişen iklim koşullarını göz önüne alırsak ülkemizde yağmur sularını tutabileceğimiz büyük barajlara ihtiyaç olacak gibi.

Sn. Raif İlker Buran, geride bıraktığımız 2019 yılının yağış miktarlarını toparladınız ve istisna bir yıl olduğunu söylediniz. Acaba 2020 yılı da farklı olabilir mi?

Sn. Hasan Sertoğlu, geçtiğimiz gün anneniz ile babanızın ayni anda düşmeleri sonucunda ayaklarını kırmışlar. Büyük geçmiş olsun. İnşallah erken zamanda toparlarlar.

Sn. Aytaç Karavezirler, Cihangir alt yapısından yetişen ve uzun yıllardır gerek futbolcu gerekse alt yapı antrenörü olarak kulübe hizmet eden Hüseyin Kızmazoğlu’nu yardımcı antrenör olarak görevlendirmeniz çok güzel. Başarılar diliyoruz.