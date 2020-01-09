Sn. Ersin Tatar, önceki dün batı bölgesinde dün ise başta Lefkoşa ve Girne bölgesinde yaşanan seller, artık iklim değişikliği konusunda ülkelerin acil önlemler alması gerektiğini gözler önüne serdi değil mi?

Sn. Tolga Atakan, Lefkoşa-Mağusa anayolunun Haspolat çemberi ile Girne Dağ Yolu kavşağı arasında kalan anayol yine sular altında kaldı. Bu bölge için alternatif yaratmak şart oldu.

Sn. Nazım Çavuşoğlu, ilk ve orta dereceli okullarda bugün tatil olması yerinde bir karar. Ama inşallah dünkü gibi yağmurlar olmaz. Zira bu gidişle birçok okulda eğitim çok aksayacak gibi.

Sn. Mehmet Harmancı, yoğun yağmur dün özellikle Taşkınköy, Ortaköy ve sanayi bölgesini yine vurdu. Ancak Lefkoşa Surlariçi bölgesi hiçbir sıkıntı yaşamadı. Demek ki eski yerleşim yerlerinin alt yapısı çok iyi değil mi?

Sn. Ali Karavezirler, dün gün boyunca Lefkoşa bölgesinde görülen yağmurlar nedeniyle Değirmenlik Belediyesi sınırları içinde olan Haspolat Kirli Sanayi bölgesi sel sularına boğulmasın diye iş araçlarınızı bölgeye göndermişsiniz. Çok yerinde bir hareket oldu.

Sn. Koral Bozkurt, takımınız MTG’nin üçüncü yabancısını Herve Amani olarak belirlemişsiniz. Hadi hayırlısı olsun. Anlaşılan sezon sonu yine çift kupa için mücadele edeceksiniz.