Sn. Dursun Oğuz, iki hafta önce Dipkarpaz bölgesinde küçükbaş hayvanlarda görülen çiçek hastalığı için o günlerde ‘korkulacak bir şey yok’ açıklaması yapılırken, şimdi bölge karantina altına alındı. Bu nasıl izah edilir?

Sn. Ali Pilli, Sağlık Bakanlığı olarak 2020 yılı için acaba ilk hamle ne olacak? Hani Genel Sağlık Sigortası için bu günlerde bir çalışma başlatılacaktı.

Sn. Yenal Senin, önceki akşam gerçekleşen Halkın Partisi 4. Yaş resepsiyonu oldukça kalabalıktı. Soğuk ve yağmurlu havaya rağmen sempatizanlarınız resepsiyona katılmaktan geri durmadı. Daha nice yaşlara diyoruz.

Sn. Hüseyin Özgürgün, ‘Dokunulmazlığınızın kaldırılması’ ile ilgili Meclis’e Anayasa Mahkemesi’nde dava açmışsınız. Hayırlısı olsun.

Sn. Erhan Keser, bu hafta açılacak olan İnce Av öncesi Dipkarpaz bölgesinin karantina nedeniyle ava kapatılması konusuna ne diyorsunuz?

Sn. Bülent Dizdarlı, hayırlı olsun. 2020 yılı sizin için güzel bir mutlulukla başladı. İlk torununuz dünyaya gelmiş. Allah analı babalı büyütsün diyoruz.