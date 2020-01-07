Sn. Mustafa Akıncı, hafta sonu Karpaz bölgesinde yaptığınız gezinizde acaba vatandaşların size ulaştırdığı en büyük sıkıntısı ne oldu? Hayat pahalılığı mı yoksa trafik sorunları mı?

Sn. Faiz Sucuoğlu, dün Meclis’te ivediliğini aldığınız Sosyal Sigortalar affının kısa sürede yasallaşması bekleniyor. Zira esnaf ve birçok vatandaş bu affın yapılmasını dört gözle bekliyor.

Sn. Ayşegül Baybars, İmar Planı konusunda son sözün Başbakan tarafından söyleneceği ifade ediliyor. Öte yandan Belediye Meclislerinden onay alınmayan İmar Planı’nın da geçersiz olacağı söz ediliyor. Siz ne diyorsunuz?

Sn. Tolga Atakan, Avrupa’da uygulanan araç kayıt otomasyon sisteminin ülkemizde de devreye konması gerçekten de önemli bir gelişme. En azından Araç Kayıt Dairesi’nde uzun kuyruklar azalacak.

Sn. Hasan Öztaş, tohum bombaları projenizde son durum ne acaba? Yapılan tohum bombaları herhalde ülkenin birçok ormanlık alanına bırakılmaya başlanmıştır.

Sn. Şefik Uzun, Uzun Group Construction olarak 40. Kuruluş yılınıza özel başladığınız projenizi için acaba ne zaman tanıtımlara başlayacaksınız? Yoksa bu konuda biraz daha sabır mı gerek.