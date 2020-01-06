banner255
banner69
Koopbank'ın 20 şanslısı altınlarını aldı
Koopbank'ın 20 şanslısı altınlarını aldı
15 0
Trafik tabelası mı bilmece tahtası mı?
Trafik tabelası mı bilmece tahtası mı?
44 0
 
Geçitkale zorlanmadı
Geçitkale zorlanmadı
97 0
Gece yarısı etsiz börek çılgınlığı
Gece yarısı etsiz börek çılgınlığı
21 0
Seyir halindeki bir araba alev alarak kül oldu
Seyir halindeki bir araba alev alarak kül oldu
74 0
Audi e-tron ve e-tron sportback’in RS versiyonu gündemde
Audi e-tron ve e-tron sportback’in RS versiyonu gündemde
8 0
Erkeklerde finalin adı belli oldu
Erkeklerde finalin adı belli oldu
31 0
banner355

Mesajınız Var

banner27

Mesajınız Var

Sn. Olgun Amcaoğlu, yaptığınız açıklamada yapılan zamların geçtiğimiz yıla göre çok aşağıda olduğunu söylüyorsunuz. Ancak toplum artık patlama noktasına geldi bu nedenle zam olayı bardağı taşıran son damla oldu…

Sn. Kudret Özersay, geçtiğimiz gün HP Genel sekreteri Yenal Senin’le sosyal medyadan paylaştığınız bir fotoğraf ve cümle adaylığınızı bugün açıklayabileceğiniz yönüne çekildi. Acaba doğruluk payı ne?

Sn. Hasan Taçoy, hükümet olarak son üç ayda akaryakıta zam yapmamanıza karşın son günlerde gerek dövizdeki yükseliş gerekse petrol varil fiyatlarındaki yükseliş sizi zam yapmaya zorluyor. Ancak vatandaşın bu zammı kaldıracağını sanmıyoruz…

Sn. Ünal Üstel, Girne Limanı’nın iyileştirme çalışmalarının başlayacak olması güzel. Ancak sadece Girne Limanı değil birçok tarihi yapı revizyon istiyor. Bu nedenle bakanlık olarak bütçenizin azalmasını değil artmasını istemeliydiniz…

Sn. Ahmet Kaşif, artık hiç yüzünüzü göremiyoruz, sesinizi de duyamıyoruz. Gençlere bıraktığınız siyaset sahnesini nasıl görüyorsunuz?

Sn. Kemal Köseoğlu, takımınız Yeni Boğaziçi’nin BTM 1. Lig’de yenilgisiz puan kayıpsız yoluna devam etmesine karşın seyircisi sayısının henüz iki elinizin parmaklarını geçmemesi oldukça moralinizi bozuyormuş. Üzülmeyin inşallah takım 1. Lig’e döndüğünde taraftarınızda tribünlere dönecektir

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.