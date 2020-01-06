Sn. Olgun Amcaoğlu, yaptığınız açıklamada yapılan zamların geçtiğimiz yıla göre çok aşağıda olduğunu söylüyorsunuz. Ancak toplum artık patlama noktasına geldi bu nedenle zam olayı bardağı taşıran son damla oldu…

Sn. Kudret Özersay, geçtiğimiz gün HP Genel sekreteri Yenal Senin’le sosyal medyadan paylaştığınız bir fotoğraf ve cümle adaylığınızı bugün açıklayabileceğiniz yönüne çekildi. Acaba doğruluk payı ne?

Sn. Hasan Taçoy, hükümet olarak son üç ayda akaryakıta zam yapmamanıza karşın son günlerde gerek dövizdeki yükseliş gerekse petrol varil fiyatlarındaki yükseliş sizi zam yapmaya zorluyor. Ancak vatandaşın bu zammı kaldıracağını sanmıyoruz…

Sn. Ünal Üstel, Girne Limanı’nın iyileştirme çalışmalarının başlayacak olması güzel. Ancak sadece Girne Limanı değil birçok tarihi yapı revizyon istiyor. Bu nedenle bakanlık olarak bütçenizin azalmasını değil artmasını istemeliydiniz…

Sn. Ahmet Kaşif, artık hiç yüzünüzü göremiyoruz, sesinizi de duyamıyoruz. Gençlere bıraktığınız siyaset sahnesini nasıl görüyorsunuz?

Sn. Kemal Köseoğlu, takımınız Yeni Boğaziçi’nin BTM 1. Lig’de yenilgisiz puan kayıpsız yoluna devam etmesine karşın seyircisi sayısının henüz iki elinizin parmaklarını geçmemesi oldukça moralinizi bozuyormuş. Üzülmeyin inşallah takım 1. Lig’e döndüğünde taraftarınızda tribünlere dönecektir