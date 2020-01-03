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Sn. Hasan Taçoy, enerji konusunda ya yüzde 25 zam yapılacağını ya da sizin Bakanlar Kurulu’na önerdiğiniz önlemlerle zam yapılmayacağını açıkladınız. Bu önlemlerinizi çok merak ettik, kısa zaman içinde kamuoyuyla paylaşmanızı dileriz.

Sn. Olgun Amcaoğlu, her yeni yılın başında yapılan harç ve tüzüklere zamlar bu yıl yine yapıldı. Keşke bu geleneği biraz erteleseydiniz. Zira halkın yeni yıl sevinci kursağında kaldı.

Sn. Kudret Özersay, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun Kıbrıs’a ziyaretini ertelemesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Acaba can güvenliği korkusu nedeniyle mi bölgeye ziyaretten vaz mı geçti dersiniz?

Sn. İsmail Arter, son günlerde yağan etkili yağmurlar sonrasında tarihi Surların olduğu hendeğin sularla dolması nedeniyle sert eleştiriler alıyorsunuz. Bu konuda bir adım atmanız şart.

Sn. Emine Sütçü, İskele’deki restoranınız, yeni yıl akşamı ve öncesinde sunduğu gerek eğlenceli programları gerekse yemekleriyle müşterilerden tam not almış. Hadi hayırlısı.

Sn. Rifat Berkel, Gençler Birliği takımının ilk yarıdaki performansı yeterli gelmedi herhalde. Zira birçok futbolcuyla yolları ayırarak yeni transferlere yönelmişsiniz. Hayırlısı olsun.

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