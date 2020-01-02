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Mesajınız Var

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Mesajınız Var

Sn. Ersin Tatar, dün Başbakanlıkta mesai yapmayınca, spor salonunda spor yapma fırsatı yakalamışsınız. Anlaşılan yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimleri performansınızı yükseltmeye çalışıyorsunuz.

Sn. Kudret Özersay, gelecek hafta ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun adaya yapacağı ziyareti nasıl değerlendiriyorsunuz? Güney Kıbrıs’ın beklentileri oldukça yüksekmiş.

Sn. Olgun Amcaoğlu, 2020 yılının harçlarında acaba yüzde kaç zam geliyor? Son yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında herhalde bu konu masaya yatırıldı.

Sn. Osman Bora Çağakan, Çevre Koruma Dairesi Müdürlüğü göreviniz hayırlısı olsun. Sizin gibi çevreci bir kişi bu görevi hakkıyla yapacaktır.

Sn. Evren Mannaş, Hamitköy Kulübü’nün ilk devredeki golcüsü Ebuka’yı eksi kulübü Yenicami’nin geri istemesi gerek Ebuka için gerekse kulübünüz için sıkıntı olmuş. İnşallah bu sorun tatlıya bağlanır.

Sn. Mustafa Zurnacılar, Yeni Boğaziçi, İskele ve Mağusa’yı kapsayan İmar Planı onaylandı. Acaba talepleriniz son İmar Planı’nda dikkate alındı mı? 

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