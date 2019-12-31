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Sn. Ersin Tatar, Türkiye’den gelmesini beklediğiniz maddi desteğin gelmemesi nedeniyle yalnızca maaşların ödendiğini piyasanın devletten alacağının bu nedenle başka zaman kaldığını açıkladınız. Keşke öncelik devletin borçlarının ödenmesi olaydı.

Sn. Olgun Amcaoğlu, son bir ay içinde maaş ödemelerine yaklaşık olarak 167 milyon TL ödendiğini açıkladınız. Acaba bunun ne kadarı 13. Maaş oldu?

Sn. Dursun Oğuz, Tarım Bakanlığı olarak ülkemizin geçmişte en önemli ihracat ürünlerinden olan patatesin yurt dışına ihracı için bir çalışma başlattınız mı? Zira patates üreticileri ürün fazlalığının ne olacağını sorguluyor.

Sn. Ayşegül Baybars, hazırlanan yeni av yasası ile ilgili kimlerle görüşüldü bilemiyoruz ancak, keşke av günlerinin tarihi 15 Ocak’a kadar uzatılmasaydı. Zira keklik Ocak ayı başından itibaren çiftleşme dönemine girdiği biliniyor. Bu nedenle uzatmak yerine kısaltılması daha iyi olur.

Sn. Emirali Deveci, Tarım Bakanlığı Müsteşarı olarak dün katıldığınız Çiftçiler Birliği ile Patates Üreticileri Birliği arasındaki işbirliği protokolü ile ilgili anlaşmayı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Sn. Mehmet Bolkan, takımınız Çetinkaya’nın başına geçtikten sonra aldığınız sonuçlarla ligde yükselişe geçmesi nedeniyle camia sizi el üstünde tutuyor. Bu arada Türkiye’deki takımınız Fenerbahçe’nin şampiyonluğu için bizce pek heveslenmeyiniz.

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