Sn. Ersin Tatar, geçtiğimiz gün Çalışma Bakanı Faiz Sucuoğlu, çok yakında iş hayatıyla ilgili bir sürpriz gelişme olacağını ve yakında sizin açıklayacağınızı söyledi. Bu sürpriz büyük merak uyandırdı…İnşallah hayırlara vesile olur…

Sn. Kudret Özersay, son günlerde gerek dövizdeki yükseliş gerekse Güney’de akaryakıt fiyatlarındaki artış sınır kapılarında izdihama yol açıyormuş. Acaba yeni kapıların açılması konusu gündeme geldi mi?

Sn. Hasan Taçoy, dünyada petrol fiyatları son bir ay içerisinde yüzde 10 yükseliş gösterdi. İnşallah bu durum ilerleyen günlerde piyasaya yansımaz. Zira vatandaş zam olmasını beklemiyor…

Sn. Tolga Atakan, Girne-Lefkoşa Çevre Yolu projesinin en kısa sürede trafiğe açılması şart oldu. Zira Lefkoşa trafiği he geçen gün içinden çıkılmaz bir hal alıyor…

Sn. Hüseyin Çavuş Kelle, Çiftçiler Birliği olarak son günlerde oldukça hareketli günler geçiriyormuşsunuz. Bugün Patates Üreticileri Birliği ile imzalayacağınız işbirliği protokolü hayırlı olsun.

Sn. Amber Eker, gerçektende sizin dediğiniz gibi sanki ülkede kıtlık olacakmış gibi insanların bir alış-veriş yapmasını anlayamadık. Acaba 2020’nin ilk gün dünya değişecekte haberimiz mi yok dersiniz…