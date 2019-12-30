banner255
banner69
Fatma teyzemizin şikayetine bir kulak verin
Fatma teyzemizin şikayetine bir kulak verin
1 0
KKTC’de 2019’u uğurlarken (1)
KKTC’de 2019’u uğurlarken (1)
16 0
 
Girne’de salonda sorun çok
Girne’de salonda sorun çok
45 0
Senfoni Orkestrası’ndan muhteşem konser
Senfoni Orkestrası’ndan muhteşem konser
12 0
Kaplanlar,
Kaplanlar, "Günay abileri" için kazandı
183 0
302 Beygirlik Hibrit 2020 Toyota RAV4 Prime tanıtıldı
302 Beygirlik Hibrit 2020 Toyota RAV4 Prime tanıtıldı
43 0
Farklı tarzların yeni adresi: Glamour
Farklı tarzların yeni adresi: Glamour
24 0
banner355

Mesajınız Var

banner27

Mesajınız Var

Sn. Ersin Tatar, geçtiğimiz gün Çalışma Bakanı Faiz Sucuoğlu, çok yakında iş hayatıyla ilgili bir sürpriz gelişme olacağını ve yakında sizin açıklayacağınızı söyledi. Bu sürpriz büyük merak uyandırdı…İnşallah hayırlara vesile olur…

Sn. Kudret Özersay, son günlerde gerek dövizdeki yükseliş gerekse Güney’de akaryakıt fiyatlarındaki artış sınır kapılarında izdihama yol açıyormuş. Acaba yeni kapıların açılması konusu gündeme geldi mi?

Sn. Hasan Taçoy, dünyada petrol fiyatları son bir ay içerisinde yüzde 10 yükseliş gösterdi. İnşallah bu durum ilerleyen günlerde piyasaya yansımaz. Zira vatandaş zam olmasını beklemiyor…

Sn. Tolga Atakan, Girne-Lefkoşa Çevre Yolu projesinin en kısa sürede trafiğe açılması şart oldu. Zira Lefkoşa trafiği he geçen gün içinden çıkılmaz bir hal alıyor…

Sn. Hüseyin Çavuş Kelle, Çiftçiler Birliği olarak son günlerde oldukça hareketli günler geçiriyormuşsunuz. Bugün Patates Üreticileri Birliği ile imzalayacağınız işbirliği protokolü hayırlı olsun.

Sn. Amber Eker, gerçektende sizin dediğiniz gibi sanki ülkede kıtlık olacakmış gibi insanların bir alış-veriş yapmasını anlayamadık. Acaba 2020’nin ilk gün dünya değişecekte haberimiz mi yok dersiniz…

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.