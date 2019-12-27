Sn. Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanlığı seçimine yaklaşık 4 ay kalmasına karşın adaylığınız konusunda açıklama yapmadınız. Ancak aldığımız bilgilere göre gerek Lefkoşa’da gerekse Güzelyurt’ta ofislerinizi hazırlamışsınız. Hadi hayırlısı.

Sn. Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı adaylığınız konusunda net bir karar yok herhalde. Bu arada partililerinizden bazıları CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ı desteklemeye karar vermiş.

Sn. Faiz Sucuoğlu, ‘Yerel istihdamı destekleme fonu’ adı altında oluşturulan fondan yaklaşık 100 milyon TL’nin yollara harcanması kararı alınmış. Bu konuda sizden onay alındı mı?

Sn. Erkut Şahali, dün Veteriner Dairesi’nin çiçek hastalığıyla ilgili yaptığı açıklamayı skandal olarak değerlendirdiniz. Ancak bu hastalığın ülkemizde yıllardır var olduğunu siz de biliyorsunuz.

Sn. Mine Gürses, nazik düşünceniz için teşekkür ederiz. 2020 yılı için sizlere, ailenize ve Merit Lefkoşa Otel&Casino çalışanlarına sağlık ve mutluluklar dileriz.

Sn. Raif İlker Buran, yeni yıl için artık geri sayıma geçildiği bugünlerde Trodos’ta kar kalınlığı 20 cm olmuş. Acaba Beşparmaklar’da da kar görme ihtimali var mı?

Sn. Ali Karavezirler, Değirmenlik Belediyesi olarak gerek yaşlılar gerekse çocuklar için yeni yılın en iyi şekilde geçirilmesi adına güzel etkinlikler yapmışsınız. Şimdiden yeni yılınız hayırlı olsun diyoruz.