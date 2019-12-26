Sn. Ersin Tatar, bu aralar Türkiye’ye gidiş gelişleriniz artmaya başladı. Acaba bunun nedeni cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili mi? Yoksa denk mi geldi acaba?

Sn. Faiz Sucuoğlu, devlette istihdam edilen engelli vatandaşların barem sorunlarını nihayet çözmeniz, engelli çalışanları oldukça mutlu etmiş. İnşallah yeni yılda daha fazla iyi işlere imza atacaksınız.

Sn. Tolga Atakan, geçtiğimiz gün yapılan Bakanlar Kurulu’nda resti çekmeniz sonrası dün itibariyle ölüm virajına çelik bariyer takılması dikkat çekti. Demek ki biraz sert çıkmanızda fayda var.

Sn. Osman Yıldızev, Devlet Piyangosu’nun yeni yıl biletlerine oldukça fazla ilgi varmış. Herhalde bu yıl satışlar rekor seviyede olacak. Allah bereket versin diyelim.

Sn. Merter Refikoğlu, en yoğun bölgede yeşil alan olarak ayrılan bir yerin özel bir hastaneye verildiğini açıkladınız. Acaba bu bölge Ortaköy bölgesi mi?

Sn. Hatice Tunga, uzun yıllar çalışarak emekli olduğunuz BRT’nin 56. Kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında dün yapılan resepsiyona katılarak oldukça heyecanlandığınız bildirildi. İkinci yuvanız olan BRT’den ayrılmanıza karşın oradan kopamadığınız görüldü.