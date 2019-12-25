Sn. Tolga Atakan, yaklaşık 2,5 ay önce ayni yerde meydana gelen kazada ölen üç vatandaşımızın ardından dünkü kazada da bir kişinin hayatını kaybetmesi halkı kızdırdı. Bir an önce orta refüjlere bariyerler konulması şart.

Sn. Ali Pilli, sağlık sisteminde beklenen genel sağlık sigortası konusunda durum nedir acaba? Zira her geçen gün ağırlaşan hayat koşulları vatandaşı özelden devlet hastanelerine doğru yönlendiriyor.

Sn. Hasan Taçoy, güneş enerjisinin elektriğe döndürülmesi için verilen izinler konusunda bir sıkıntı mı oluştu acaba. Bize ulaşan bilgiye göre konut dışı tarife kullanıcılarına verilen izinler durduruldu.

Sn. Zeki Çeler, sağlıklı yaşam için ödün vermeden uğraşıyormuşsunuz. Bu çabalarınız acaba sağlıklı siyaset için de geçerli mi? Allah size kolaylık versin.

Sn. Özdemir Gül, kısa süreli bir siyaset maceranız sonrasında artık pek siyaset sahnesinde görünmüyorsunuz. Bundan sonrası için yeniden bir siyasete atılma düşünceniz var mı?

Sn. Ersan Karataş, takımınız Göçmenköy için ikinci devrede kadroya sürpriz isimler katmayı hedefliyormuşsunuz diye duyduk. Ama bizce kurulu kadronuzu bozmamakta fayda var.