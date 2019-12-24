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Sn. Dursun Oğuz, ülkemizin bir zamanlar altın yumurtlayan tavuğu gibi görülen narenciyenin her geçen gün bitme noktasına geldiği belirtiliyor. Bu konuda acaba nasıl bir çalışma yapacaksınız? Bu arada Cypruvex’in neden Maliye Bakanlığı’na devredildiği merak konusu.

Sn. Ayşegül Baybars, imar planlarıyla ilgili son durum nedir? Özellikle Yeni Boğaziçi ve İskele bölgesinde yapılan imara kapatma nedeniyle büyük mağduriyet olduğu ifade ediliyor.

Sn. Tolga Atakan, meclis gündemine gelen Ciklos’taki feci olayla ilgili raporun görüşmesi sırasında yaptığınız polis ile görgü tanıklarının ifadelerinin çeliştiği yönündeki açıklamanız çok düşündürücü. Acaba yalan söyleyen kim?

Sn. Alpay İnce, geçtiğimiz Cuma akşamı Posta Dairesi’nden çalışanlarla oldukça keyifli bir gece geçirmişsiniz. Özellikle oyun havalarında bol bol göbek attığınız görüldü. Keyfiniz daim olsun.

Sn. Ahmet Latif, belediyede yaptığınız başarılı işler yanında avcılık konusunda da oldukça başarılı olduğunuzu bir kez daha göstermişsiniz. Eee bu işler tecrübe ister değil mi? 

Sn. Rifat Berkel, takımınız Gençler Birliği’nin geride kalan ilk devrede aldığı puanlarla zirve yarışından biraz uzaklaşmış olsanız da, ikinci devre için takımınıza güvendiğinizi çevrenize dile getiriyormuşsunuz. Bol şanslar.

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