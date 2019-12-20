Sn. Dursun Oğuz, Eğitim Bakanlığı ile yaptığınız protokol ile tarım alanında eğitim için bir çalışma yapılacak olması çok güzel. İnşallah tarım sektörüne faydalı olacaktır.

Sn. Olgun Amcaoğlu, belediyelerin yıllardır biriken başta vergiler olmak üzere ihtiyat sandığı ve sosyal sigortalar konusunda varılan mutabakat ile tüm belediyelerle sözleşme imzalamanız çok güzel bir gelişme. İnşallah belediyelerde görevlerini yerine getirir.

Sn. Hasan Taçoy, dün bakanlığınızın bütçesi görüşülürken, oldukça fazla eleştiri aldınız. Özellikle denetim konusunda yapılan eleştiriler çok yerindeydi. Bakanlık olarak denetimleri artırmanızda fayda var.

Sn. Ünal Üstel, Turizm Bakanlığı olarak 2020 yılına ilerlediğimiz bugünlerde, özellikle yaz sezonu için rezervasyonları almaya başlayan otellerin durumu nedir acaba?

Sn. Turgay Deniz, sizin de söylediğiniz gibi ülkede bazı reformlar yapılmak isteniyorsa cesaretle üzerine gidilmesi şart. Aksi takdirde reformun yapılması imkansız.

Sn. Hasan Sertoğlu, liglerimizde ilk devrenin son haftasına girilirken, bu sezon hakemlere yönelik eleştirilerin biraz daha azaldığını görüyoruz. Özellikle tecrübeli hakemlerin maçlarında eleştiriler çok az olması dikkat çekti.