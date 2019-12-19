Sn. Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yaklaşık 4 ay olmasına karşın ilk adaylık açıklaması Sayın Tufan Erhürman’dan oldu. Acaba sizin adaylığınız ne zaman açıklanacak?

Sn. Kudret Özersay, dün yapılan görüşmelerde özellikle 2020 yılı mali protokolü ve Doğu Akdeniz’deki son gelişmeler masaya geldi herhalde. Umarız beklentiler karşılanmıştır.

Sn. Nazım Çavuşoğlu, İskele Bekirpaşa Lisesi’ne bağlı Kolej bölümü için yapılacak olan binanın temel atması ne zaman yapılıyor? Zira bu konuda çalışmaların başlandığı bildirildi.

Sn. Faiz Sucuoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yasalaştırılan çalışma affı ile ilgili sürecin ilk ayı geride kalırken, başvurular ne durumda? Herhalde bu aftan yararlanmak isten yüzlerce kişi başvuru yapmıştır.

Sn. Hüseyin Çavuş Kelle, son günlerde Çiftçiler Birliği olarak oldukça hareketli günler geçiriyormuşsunuz. Gerek konuklar gerekse davetlerle her gün dolu dolu geçiyor diye duyduk.

Sn. Hasan Sefaoğlu, takımınız Galatasaray’ın Türkiye Kupası’nda ilk maçta yenildiği Tuzlaspor’u farklı yenerek turu geçmesi moralinizi düzeltmiş olsa gerek. Anlaşılan sezonun ikinci devresi farklı bir Galatasaray izleyeceğiz.