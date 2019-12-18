Sn. Ersin Tatar, hükümet ortağınız Kudret beye sürpriz doğum günü pastası kesmeniz herkesi şaşırttı. Bu arada otağınızla birlikte Ankara’ya gidiş sebebiniz nedir?

Sn. Oğuzhan Hasipoğlu, geçtiğimiz hafta sonu avcılıkla ilgili yeni yasa çalışmaları kapsamında komite üyeleriyle birlikte av alanlarında inceleme yapmışsınız. Anlaşılan konuyu yerinde incelemek için davet aldınız. Kolay gelsin.

Sn. Hasan Taçoy, 2020 yılının Şubat ayına kadar elektrikte zam olmayacağını söylediniz. Bu arada akaryakıt fiyatları Kasım ayı sonuna göre yükselişte acaba bu yükseliş bizi etkileyecek mi?

Sn. Ersan Saner, ana muhalefet partisi CTP’nin Cumhurbaşkanlığı seçimi için adayını açıklamasından sonra gözler sizin partinize çevrildi. UBP olarak siz adayınızı ne zaman duyuracaksınız? Kolay gelsin.

Sn. Tufan Erhürman, partililerinizin talepleri doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı için dün akşam adaylığınızı duyurdunuz. Bir şölen havasında geçen toplantı ile gövde gösterisi yapmışsınız. Hayırlısı olsun.

Sn. Mehmet Harmancı, Lefkoşa’nın kanalizasyon ağı için çok önemli bir aşamaya geçilmiş. Dumlupınar ile Haspolat arasına döşenecek kanalizasyon boru hattı olayın büyük bir kısmını oluşturmakta herhalde. Yolunuz açık olsun.