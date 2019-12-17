Sn. Mustafa Akıncı, dün ara bölgede katıldığınız çalıştayda Rum lider Anastasiadis ile son gelişmeleri herhalde değerlendirme fırsatınız olmuştur. İHA’ların ülkeye gelişi konusu da konuşuldu mu?

Sn. Kudret Özersay, siz İHA’ların ülkemize gelmediğini söylemenizin üzerinden 12 saat geçmeden ilk İHA Geçitkale Havaalanı’na gelmiş bile. Anlaşılan size eksik bilgilendirme yapılmış.

Sn. Tolga Atakan, ülke genelinde yapılan yama ve asfaltlama çalışmalarıyla sürücülerin yaşadığı korkular biraz olsun azaldı. İnşallah 2020 yılıyla birlikte aydınlatma sorunu da sonlanır.

Sn. Tufan Erhürman, bugün partinizin genişletilmiş kitle toplantısı ile cumhurbaşkanlığı adayını belirlemiş olacaksınız. Acaba adaylar arasında siz de var mısınız?

Sn. Ahmet Benli, Gönyeli Belediyesi olarak alt yapıya yaptığınız yatırımlarla modern bir şehir olma yolunda ilerliyorsunuz. Özellikle yağmur suyu drenaj hattı ile sel tehdidini sıfıra indirme çalışmanız çok yerinde. Kolay gelsin.

Sn. Mehmet Bolkan, Cumartesi gecesi Galatasaraylılara takılırken, Pazar günü takımınızın da Sivas’a yenilmesi sonrası Galatasaraylılar size fena takılmış. Anlaşılan bu yıl 3 büyüklerden hayır yok.