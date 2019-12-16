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Sn. Ünal Üstel, bugün ülkemizde de ofisinin açılışını gerçekleştireceğiniz TİKA inşallah ülke turizmine faydalı işler yapacaktır. Bu arada ekim ayına göre Kasım ayında turist sayısında düşüş olması moralleri bozmuş…

Sn. Dursun Oğuz, geçtiğimiz hafta boyunca ülke genelinde görülen yağmurlar çiftçilerin kuraklık endişesini biraz olsun azaltmış. Bu arada doğrudan gelir desteği konusunda 2020 yılında nasıl bir politika izlenecek merak konusu…

Sn. Tolga Atakan, Karayolları başta olmak üzere Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde bulunan birimlerin personel ve araç eksikliği nedeniyle iş yapamaz hale geldiğini söylediniz. Dünyadaki gibi bu sorunun çözümü için işleri ihale edin bizce…

Sn. Serdar Denktaş, yani polislerin ceza yazması için sokağa yollandığını sağır sultan bile biliyor. Ama bunun için polis yetkililerinin değil siyasilerin baskı yaptığını söyleseydiniz daha doğru olurdu…

Sn. Akay Aşina, Lefkoşa derbisinde zirve yarışında olan Yenicami’yi farklı mağlup etmeniz Forest ruhunun canlandığını gösteriyor. Artık Kaymaklı olarak çıta yükseltmekte fayda var…

Sn. Mahmut Özçınar, Güzelyurt Belediyesi olarak Sayıştaylık denetimine tabii olmuşsunuz. Yılların belediye başkanı olarak bundan herhalde bir sıkıntı duyduğunuzu sanmıyoruz…

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