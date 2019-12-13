Sn. Mustafa Akıncı, ülkede bulunan BM askerlerince 18 bölgede daha mayın temizliği yapılması çok önemliydi. Acaba ülkede ne kadar daha mayınlı alan kaldığı yönünde bir bilgi mevcut mu?

Sn. Ersin Tatar, geçtiğimiz gün Meclis’te protokol konusunda yaptığınız açıklamalar sırasında Hasan Taçoy’un hükümet adına 2035 yılına kadar protokol yaptığı söyleminiz muhalefet tarafından farklı yönlere çekildi. Bizce bu konularda biraz daha dikkatli konuşmanızda fayda var.

Sn. Ali Pilli, sağlıkta otomasyon ile ilgili çalışmalara hız vermeniz gerçekten de çok yerinde oldu. Zira ülkede sağlık hizmetlerinin vatandaşa hızlı ve zamanında ulaşması devletin önemli bir vazifesi.

Sn. Özdil Nami, geçtiğimiz gün Meclis’te Kıbrıs konusundaki müzakerelerle ilgi yaptığınız konuşma çok beğenildi. Bu arada partinizin Cumhurbaşkanlığı adaylığı için sizi düşündüğü yönünde haberler alıyoruz. Sizin düşüncesiniz nedir acaba?

Sn. Hasan Öztaşlı, Geçitkale bölgesinde etkili yağışlar olmasına karşın herhangi bir su baskını olmayışı bölgenizde alt yapının çok iyi olduğunu gösteriyor. Aman nazar değmesin diyelim.

Sn. Kemal Deniz Dana, uzun bir aradan sonra Piyangolar Birimi olarak ‘Kazı Kazanı’ devreye sokmanız çok güzel. Bu oyunu oynayan birçok meraklı olduğunu biliyoruz. O nedenle spora güzel bir katkı sağlayacaktır.