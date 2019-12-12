Sn. Dursun Oğuz, ülkemizde her geçen gün atan kırmızı et fiyatları, vatandaşları Güney Kıbrıs’a itiyor. Bu konuda bakanlık olarak bir çalışma yaparak fiyatların düşmesini sağlamanızda fayda var.

Sn. Ali Pilli, genel sağlık sigortası ile ilgili Türkiye’yle yapılan mutabakat sonrasında gözler Sağlık Bakanlığı’na çevrildi. Zira gerekli alt yapının yapılması şart. Bu arada geçtiğimiz haftalarda Güzelyurt’ta hayatını kaybeden Atlas Rüstemoğlu ile ilgili araştırma ne durumda?

Sn. Tolga Atakan, Ciklos’ta geçtiğimiz yıl yaşanan felaket ile ilgili Meclis Araştırma Komitesi’nin sunduğu rapor doğrultusunda nasıl bir adım atılacak merakla bekleniyor.

Sn. Hasan Sadıkoğlu, bölgenizde dün sabah saatlerinde yağan şiddetli yağmur sonrasında Boğaz bölgesinde evleri su bastı. Bu su baskını bölgede ilk kez görüldü. Acaba bunun sebebi hızlı yapılaşma olabilir mi?

Sn. Tufan Erhürman, dün Başbakanlık Bütçesi görüşülürken Ersin Tatar ile ilgili yaptığınız eleştiriler oldukça sertti. Umarız aranızda kırgınlıklar yaşanmaz.

Sn. Enver Mamülcüoğlu, İŞAD olarak 2020 bütçesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ülkemiz için yatırım olanaklarını geliştirecek bir bütçe değil gibi görüşler hakim.