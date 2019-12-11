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Sn. Ersin Tatar, İngiltere temaslarınız sonrasında orada yaşayan Kıbrıslı Türklere seçme ve seçilme hakkı verilmesi konusunun gündeme gelmesi anayasada yeni bir değişiklik yapılması anlamına geliyor. Kolay gelsin diyelim.

Sn. Faiz Sucuoğlu, Türkiye ile imzalanan son protokol ile ülkede genel sağlık sigortası konusunda son rötuşlar yapıldığı anlaşılıyor. İnşallah 2020 yılı genel sağlık sigortası için başlangıç olur.

Sn. Ayşegül Baybars, yaklaşık bir yıldan fazla bir süredir gündemde olan Mağusa-Yeni Boğaziçi – İskele İmar Planı’nda artık son nokta konulması gerek. Zira incir ipi gibi uzayıp giden süreçler fayda getirmiyor.

Sn. Olgun Amcaoğlu, ülkede son yıllarda sayıları oldukça artan meyhane tarzı yerlerin vergi ödemeleri nasıl oluyor? Zira bu yerlerin birçoğu müşteriye ne bir fiş ne de fatura kesiyor.

Sn. Mustafa Zurnacılar, dün Cumhurbaşkanlığı’nda yapılan İmar Planı toplantısından edindiğiniz izlenim acaba ne yönde? Bu arada Yeni Boğaziçi Belediyesi olarak cittaslow etkinliklerinize ara vermiş gibisiniz.

Sn. Fehmi Oktay, tecrübeli bir meteoroloji uzmanı olarak bu yıl ülkemizi nasıl bir kış bekliyor söyleyebilir misiniz? Soğuk ve yağmurlar başlıyor mu?

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