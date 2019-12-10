Sn. Tolga Atakan, 2020 Bütçesi’nde Ulaştırma Bakanlığı’nın bütçesinin 79 milyon TL azalmasının sebebi nedir? Gelecek yıl yollar hiç yıpranıp tamir istemeyecek herhalde.

Sn. Dursun Oğuz, Sanayi Odası ile Otelciler Birliği arasında yapılan işbirliği protokolü genişletilerek tarımsal ürünleri de kapsamalı değil mi? Zira üreticinin elinde malı varken Türkiye’den ithal sebze meyve geliyor.

Sn. Nazım Çavuşoğlu, ülkemiz okullarına yapılması gereken ek dersliklerin Değirmenlik Belediyesi gibi belediyeler tarafından yapılması bir nebze olsun devletin omuzlarındaki yükü azaltıyor değil mi? Bu arada İskele bölgesine Kolej binası yapımı ne durumda?

Sn. Ali Baturay, 21 yıldır görev yaptığınız Kıbrıs Gazetesi’nden ay sonu itibariyle ayrılma kararınız şok etkisi yarattı. Sağlık sorunu nedeniyle ayrılacağınızı açıklamanız pek inandırıcı gelmedi.

Sn. Şenay Ekingen, büyük geçmiş olsun. Geçtiğimiz gün yaşadığınız kazayı ucuz atlatmışsınız. Verilmiş sadakanız varmış diyelim.

Sn. Halil Kasım, Serdarlı bölgesinde yağan yağmurlar nedeniyle dereler akmaya ve de bazı yerlerde taşkınlara neden olmuş. Belediye olarak anında müdahalenizle sorun yaşanmadan dere akışı devam etmiş diye duyduk.