Sn. Ersin Tatar, son günlerde adeta mekik dokuyorsunuz. Bir gün Türkiye, bir gün İngiltere, bir gün Kıbrıs’ta olmanız gözden kaçmıyor. Bu enerjiyi acaba neye borçlusunuz?

Sn. Kudret Özersay, Rum Yönetimi’nin sınır kapılarında ve Lefkoşa’nın güneyinde başlattığı denetimler inşallah ülkemizde de olumlu etki yapar değil mi? Zira kaçak yaşam oldukça fazla.

Sn. Hasan Taçoy, 2020 yılı Mart ayına kadar elektrik ücretlerine zam yapılmayacak açıklamanız oldukça güzel. Ama indirim de yapılmayacak mı?

Sn. Ünal Üstel, turizm sektöründe yerel ürün kullanımının artırılması için iki sivil toplum örgütü arasında yapılan işbirliği umarız piyasaya olumlu bir gelişme olacaktır.

Sn. Mehmet Harmancı, Lefkoşa’ya son olarak kazandırdığınız Demokrasi Heykeli ve meydanıyla, Lefkoşa farklı bir hava kazandı. Bu çalışmalarla modern Lefkoşa için önemli adımlar atıyorsunuz.

Sn. Cemil Sarıçizmeli, dün belediyeniz sınırları içindeki Balalan köyünde yapılan Toprak Ana Günü etkinliği oldukça kalabalık geçmiş. Anlaşılan bölge halkı da bu etkinliği sahiplendi.