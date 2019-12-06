Sn. Ayşegül Baybars, dün günü birlik Ankara ziyaretinizde Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaptığınız görüşmeler inşallah önemli gelişmelere vesile olur.

Sn. Ünal Üstel, Turizm ve Çevre Bakanlığı olarak 2019’u geride bırakmaya az bir zaman kala ülkeye yolcu taşıyan uçak şirketlerinden biri olan Atlas Global’in uçuşlarını askıya alması sonrası nasıl bir sıkıntı yaşanıyor? İnşallah erken zamanda bu sıkıntı aşılır.

Sn. Tufan Erhürman, CTP parti meclisi partinizin Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir aday göstermesinde karar kıldı. Kamuoyu acaba bu aday kim olacak şimdi merakla onu bekliyor. Hadi hayırlısı.

Sn. Dursun Oğuz, ülkemizde kış aylarına girdiğimiz bugünlerde özellikle orta Mesarya bölgesinde henüz beklenen yağışların olmayışı çiftçileri kuraklık konusunda endişelendiriyor. Bu konuda umarız tedbir alınmıştır.

Sn. Hasan Ecer, takımınız Galatasaray’ın Türkiye Kupası 5. Tur maçında Tuzlaspor takımına evinde 2-0 yenilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Galatasaray’ın bu yenilginin üstesinden gelip kupada yoluna devam etme ihtimal var mı?

Sn. Erkut Uluçam, ‘Dünya Toprak Günü’ nedeniyle yayınladığınız mesajda değindiniz gibi toprağa sahip çıkarak varlığınızı korumamız şart. Ancak ülkemizde verimli topraklar her geçen gün betonlaşıyor değil mi?