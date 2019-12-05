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Sn. Kudret Özersay, Güney Kıbrıs’taki Amerikan Koleji’nde dün yapılan bomba ihbarı sonrasında yaşanan panikle kimlik belgelerini okulda bırakan Kıbrıslı Türk öğrencilere sınır kapılarında gereken kolaylığın yapılması için hemen devreye girmeniz çok yerindeydi.

Sn. Faiz Sucuoğlu, muhaceret affı çıkması sonrasında şimdi de elektrik borcu olan kişi veya kuruluşlara af gündemdeymiş. Bu uygulama ile, gününde borcunu ödeyenlere haksızlık olmayacak mı sizce?

Sn. Tolga Atakan, Ciklos’ta yaşanan sel felaketinde hayatlarını kaybeden 4 genç ile ilgili araştırma komitesinin hazırlamış olduğu rapor gerçekten çok vahim. Bu konuda sorumlular mutlaka cezalandırılmalı.

Sn. Erdal Onurhan, sizin de vurguladığınız gibi 10 yıl sonra neredeyse dizel yakıt kullanımının kalkacağı dünyada ülkemizdeki elektrik santralleri için dizel jeneratör alımı için yapılan ısrarı anlamak mümkün değil.

Sn. Günay Kibrit, değerli dostunuz Sedat Hacımehmet’in vefatı nedeniyle başta siz olmak üzere tüm engelli vatandaşların başı sağolsun. Yattığı yer nur mekanı cennet olsun.

Sn. Aytaç Karavezirler, takımınız Cihangir’in Süper Lig’deki 13. Sezonunda ilk kez liderliğe yükselmesi önemli bir başarı. İnşallah devamı gelir diyoruz.

  

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