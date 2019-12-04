Sn. Ayşegül Baybars, Gazimağusa-Yeniboğaziçi – İskele İmar Planı konusunda hem İskele hem de Gazimağusa Belediyesi tarafından veto geleceği iddia edildi. Anlaşılan bu süreç oldukça sancılı bitecek.

Sn. Nazım Çavuşoğlu, Eğitim Bakanlığı binasının engelsiz bir bina olması için çalışma yapılacağını açıkladınız. Bugüne kadar bunun olmaması büyük bir ayıp. İnşallah en kısa zamanda yapılır.

Sn. Olgun Amcaoğlu, yaptığınız açıklamalarda ‘günü kurtarmak adına maaş ödemekle ülkenin yoluna devam edemez’ demeniz alkışlanacak bir açıklama. Ancak bunun önüne geçmek için ne yapılıyor?

Sn. Cemal Özyiğit, İmar Planı ile ilgili son günlerde yaptığınız görüşmeler ve yaptığınız açıklamalar dolayısıyla bazı belediye başkanları tarafından kabul görmüşe benziyor. Umarız dediğiniz gibi kamu yararına revize edilir.

Sn. Ali Karavezirler, Değirmenlik bölgesindeki köylerdeki bozuk yolların asfaltlanması için çalışma yapmışsınız. Birçok belediyenin çöp toplayacak durumu yokken sizin asfalt döktürmeniz, ne kadar iyi bir belediye yönettiğinizi gösteriyor.

Sn. Kemal Köseoğlu, adeta kaybolan Aysergi ruhunu canlandırmak için elinizden geldiğince gayret ediyorsunuz. Bu gayretiniz yakında meyvesini verir inşallah.